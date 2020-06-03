東方日報A1：特朗普平亂無方　召軍隊入華盛頓

持續一周的美國反警暴示威仍未平息，至少五千六百人被捕。執法人員昨日用催淚彈及橡膠子彈驅散白宮外的示威者，方便總統特朗普「做騷」步行往「總統教堂」、聖約翰聖公會教堂。特朗普同日在白宮玫瑰園表示，暴力騷亂屬「本土恐怖主義行為」，建議各州州長動員國民警衞軍制亂，否則派兵介入；他又批評部分州長手法軟弱，敦促採取強硬手段，防止暴力示威蔓延，多達二百五十名憲兵接獲部署華盛頓的命令。前副總統拜登斥，特朗普迷戀權力多於原則，只顧取悅支持者，不理會全國人民的需要。

執法人員施放催淚彈等驅散人群，為特朗普外出開路。在白宮幕僚長梅多斯、國家安全顧問奧布賴恩、司法部長巴爾、國防部長埃斯帕；女兒伊萬卡、女婿庫斯納及特勤局人員陪同下，特朗普由白宮前往教堂，沿途多處建築寫滿示威標語。特朗普曾一度舉起《聖經》拍照，稱美國是世上最偉大的國家，逗留一段短時間後返回白宮。有美媒特別指出，陪同特朗普到教堂的幕僚全為白人。美國聖公會首位黑人主教長孔茂功批評，特朗普利用教堂及《聖經》達到目的。華盛頓教區主教則指感到憤怒，批評特朗普在沒有通知下到訪教堂，進入教堂後沒有祈禱，也沒有承認有色人種所承受的痛苦，她指摘特朗普為前往教堂而施放催淚彈是「做騷」。

特朗普在演說中表示，會給警暴案死者弗洛伊德及其家庭一個公道。他指出，國家正受到無政府主義者及暴徒威脅，德州和紐約市有民眾遭毆打，小商家受破壞，很多人不敢外出，伴隨大量破壞的暴力騷亂屬「本土恐怖主義行為」。他更指自己是「嚴肅法紀的總統」和「所有和平示威者的盟友」，表明會動用國家資源停止暴動，要求州長和市長採取相關措施；若州長未能平亂，便出動軍隊平亂。

特朗普較早時與多位州長舉行視像會議，期間曾批評州政府的應對示威方式。有消息人士表示，特朗普敦促州長將違法示威者關進監獄一段長時間，並多次告訴對方要動用軍隊，更稱美國有「一隊很棒的軍隊」，密歇根州州長惠特默形容對話「非常令人不安」。白宮發言人麥克納尼解釋，特朗普所指的強硬手段是指維持街道和平，而非對付示威者，又提到不能容忍暴力、搶掠、無政府狀態及無法無天的情況發生。

伊利諾伊州州長普利茲克表明，會拒絕聯邦政府派遣軍隊到該州；又批評特朗普製造煽動性時刻，企圖藉此轉移「防疫慘敗」的視線。紐約州州長科莫亦謝絕特朗普的建議，強調大部分示威者都是和平，只有少數人作出搶掠、破壞等不能容忍的行為。

民主黨總統參選人拜登繼前往特拉華州威爾明頓的示威區視察後，前日再前往威爾明頓一座教堂，與十多名黑人領袖對話，承諾當選總統後，在上任一百日內處理種族歧視問題，並設立監警機構。社交網巨擘Facebook及Snapchat亦表達立場，加入譴責美國種族不公等問題的行列。

有線電視新聞網絡（CNN）引述國防部官員透露，來自北卡羅萊納州布拉格堡的一個憲兵營（約二百至二百五十人），已接獲部署華盛頓的命令。有報道指，該憲兵營來自第十八空降軍，目前已派往華盛頓，但在有需要時才進入待命狀態。目前華府有一千二百名國民警衞軍駐守，另有五個州陸續調派國民警衞軍到華府增援；有華盛頓市民拍到軍方直升機在上空盤旋，特勤局封鎖白宮附近街道。目前，國民警衞軍已出動二萬八千名士兵到各州維持秩序。

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