綠色先鋒：「織」極保育　生態編織倡保護生物

疫情下不少市民選擇行山避疫，郊外除了有清新空氣及美麗景觀外，更有不少動植物，當中昆蟲尤其多。面對這些小動物，你會選擇避開，還是慢下來靜靜觀察？有熱愛大自然的本地生態導賞員利用一雙巧手，編織出一隻隻栩栩如生的昆蟲，希望透過這些手工編織品，加深市民對生態的認識，從而達到保育的最終目的。

「因為蜘蛛嘅身體比較闊，所以要將幾條鐵線疊埋一齊織，另外要留意蜘蛛腳係一節節，要用指甲喺啲關節位度屈一下。」生態導賞員吳良貴（Stony）把數條鐵線交叉重疊，三兩下工夫，便編織出一隻蜘蛛雛形，再用剪刀修剪多餘的枝節及塗上顏色，一隻「蜘蛛」便呈現眼前。

Stony的一雙巧手，編織過各式各樣的小動物，包括蜘蛛、蜻蜓、蜈蚣等，每一隻都栩栩如生。原來Stony是自學成材，兩年前他在一個工作坊學習到簡單的編織技巧，利用鹹水草織出貓、狗等小動物。但由於鹹水草屬季節性物品，加上處理麻煩，後來他轉用可塑性較高及較易上色的鐵線，並透過互聯網及書本自學，創作出獨有的生態動物編織技術，「我係靠自己揣摩同研究動物特徵嚟編織第一隻竹節蟲。」

Stony指生態編織最難之處在於如何呈現動物形態，若對動物沒有深刻認識，即使是同樣的編織手法，最後的成品亦會大相逕庭，「我會參考好多圖片去研究每一隻動物嘅形態，要達到最逼真嘅效果，係需要花啲時間去觀察。」作為生態導賞員，Stony經常領團到郊外觀察動植物，但有部分動物因具傷害性而無法近距離接觸，此時編織的小動物便可用作教學工具，向參加者詳細地解構動物特徵，藉此推廣生態保育。

「自從接觸咗互外活動之後，我開朗咗，更容易接受其他人。」小時候的Stony性格內向，不喜歡接觸外人。他喜歡觀察花草樹木和研究岩石形狀，因為既可以遠離人群，又可以消磨時間，「我哋細個冇咩娛樂，行山或者露營已經可以去咗成日，唔使諗太多嘢。」他坦言，與大自然相處更輕鬆自在，因為大自然不會與其爭執鬥氣，或令他傷心難過，帶來的只有快樂，最後他更成功把興趣發展成事業。

「我希望喺城市生活長大嘅人可以多啲接觸同了解大自然。」Stony指社會急促發展令生態環境受到嚴重破壞，人類只顧個人利益，忽視環境保育。其實萬物皆有生存權利，人類和動植物之間需要互相尊重，「城市發展同生態保育並唔係非黑即白，大家可以各取所需，兩者之間要取一個平衡點。」

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