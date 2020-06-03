Dr.東：糖尿病患者免疫力弱　感染新冠病毒死亡率較常人高3倍

新冠肺炎至今在本港奪去4人性命，病逝者中有3人患糖尿病，感染新冠肺炎對糖尿病患者而言，彷彿有如步向死亡的催化劑。養和醫院內分泌及糖尿科專科醫生楊俊業解釋，因新冠肺炎並無針對性藥物，主要靠患者自身免疫力抵抗新冠病毒，但糖尿病患者本身免疫力較弱，加上患者感染後控制血糖的能力往往會較差，故感染新冠病毒的糖尿病患者死亡率比一般人感染新冠病毒高3倍，建議糖尿病患者加倍注意預防受感染。

楊指，目前未有證據顯示，糖尿病患者患上新冠肺炎的風險會較高，但糖尿病患者受感染後，其病徵的確會較嚴重、併發症會較多、死亡率較高，相關情況在患者感染沙士、流感等疾病時均有出現。他解釋，因糖尿病患者免疫力較差，影響協調免疫系統的細胞素水平，影響白血球功能，由於此症共無針對性藥物，所以感染後要靠免疫系統「打仗」，故對免疫力較差的人會不利，加上患者往往伴隨肥胖、高血壓等慢性病，所以糖尿病患者感染新冠肺炎後成為重症的個案較多，感染新冠病毒的糖尿病患者死亡率比普通人感染新冠病毒高3倍。

糖尿病患者須控制血糖水平，但感染新冠肺炎後，患者控制血糖的能力往往會較差，楊形容情況有如惡性循環，因患者如血糖指數差，在感染新冠病毒後控制病情的能力亦會較差，因感染病毒後會令身體產生壓力賀爾蒙，包括腎上腺素、皮質醇等，會令血糖升高，身體狀況不利於抵抗病毒。他指，慢性病患者的健康情況本身已有如在山崖邊，而感染新冠病毒則是將病者由山崖邊推下去，身體機能不勝負荷；他解釋，因正常人的器官本來有儲備，而糖尿病患者的器官儲備本來只得6成，感染後剩下的儲備不夠用，故會出現器官衰竭的情況。

由於糖尿病患者感染新冠肺炎後易令身體狀況急劇轉差，故預防感染新冠病毒對他們而言尤其重要，楊建議，患者應盡量減少到人煙稠密的地方，外出時要佩戴口罩，接觸自己面部前要洗手，並應與醫生及醫院商量覆診安排，考慮請求家人協助配藥。他又提及，患者應多在家運動，可以到空曠地方散步，或每日進行簡易的家居運動30至40分鐘。