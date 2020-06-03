網民熱話：尷尬時刻！雨水照頭淋　開篷超跑變「水車」

連場大雨，不過依然有「死硬派」選擇揸開篷車外出。近日有網民就在紅磡海底隧道附近，拍到一架開篷超跑在落大雨下行駛，慘變「濕水車」，令不少網民失笑，紛紛猜測司機未有關上篷頂的原因。

網民Dino Chau昨日(2日)在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載一張圖片，配以「落雨開篷係乜嘢新玩法？」為題。照片中所見，一架紅色開篷超跑停在紅隧九龍入口，當時正下落大雨，無可避免下，雨水流入車廂，不過就未見司機有任何行動「搶救」。

不少網民都疑惑司機舉動，又諷刺稱，「用天然雨水沖刷車內細菌」、「洗吓內籠嘛！」「防水測試」，更有人懷疑跑車是租回來，有人則估計開篷系統故障才未能開啟篷頂。不過亦有人替司機反駁，「唔好咁啦，今朝我都係開篷過海，嗰時好猛太陽㗎，呢位師兄就慘啲」。

網民有話說

Cheff Lau：落完雨曬一曬咪蒸籠殺菌囉

James Chan：型...要付出代價嘅！

WM Ming：用雨水洗滌心靈

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