祿泉樓患者感染源頭仍在查　陳肇始：難再放寬禁聚令

沙田瀝源邨祿泉樓爆發本地新冠肺炎群組感染，先後有6名住戶染疫。政府將一系列於本月到期的限制措施延長，包括「禁聚令」及食肆8人的聚餐限制會延長多14日。食物及衞生局局長陳肇始今早(3日)在電台節目表示，香港過去幾日出現本地群組個案，患者的感染源頭仍在調查，患者居住的大廈仍有部分居民未交回樣本，現時情況未必能再放寬禁聚令。

她指，禁聚令等防疫措施延長至本月18日是考慮公共衞生因素，檢視香港整體疫情，以及市民接受程度等而決定。對於有人關注政府延長禁令是否為禁止市民參加遊行集會，她表示明白，但否認針對遊行示威，並強調球賽和盆菜宴等多人聚集的活動亦同時被禁上，重申現階段不鼓勵市民群組聚集，亦希望市民理解，措施是為了減少社交接觸。

陳又指，當局關注祿泉樓再現新冠肺炎確診個案，但居民未必需要搬離祿泉樓，籲居民毋須擔心。至於有專家建議為祿泉樓居民進行醫學觀察，以減低風險，陳強調目前最重要是大量進行病毒檢測，呼籲居民盡快交回樣本，而居民如有不適應立即睇醫生，效果已與醫學觀察差不多。