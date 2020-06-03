凍薪嚴重打擊公僕士氣　紀評會冀與特首商討出路

香港經濟受新冠肺炎疫情打擊下，港府於昨日(2日)公布全體公務員今年凍薪，由今年4月1日起生效。紀律部隊評議會署任職方主席盧凱詩今早(3日)在電台節目中表示，對政府決定極度失望，評議會原本要求今年加薪4%，以平衡通脹，同時不扣減遞增薪點，而政府今次的決定嚴重打擊公務員士氣，希望與行政長官見面討論是否仍有其他出路，若政府堅持決定，評議會將收集會員意見商討下一步對策。

盧指出公務員加薪除了考慮薪酬趨勢淨指標，亦要考慮士氣等6大因素。她說，政府在疫情下希望振興經濟，惟早前推出的紓困措施，公務員並無受惠，因此若公務員加薪，將可增加18萬家庭的消費力和意欲，又指不少私營機構都會參照政府指標，公務員加薪可以起到帶頭作用，帶動經濟。

華員會會長利葵燕對政府決定亦表示失望，批評政府短視，無接受華員會早前的建議，即公務員先凍薪3年與市民共度時艱，當經濟日後復甦，政府再追回加薪，又指公務員明年有很大機會減薪，將對中低級公務員造成衝擊。

她稱會考慮退出薪酬趨勢調查委員會，因薪酬趨勢調查的設計，只適合正常經濟情況下進行，現時的特殊經濟環境，調查根本無法反映實況，數字甚至被扭曲，並不客觀，又重申政府應該效法2003年沙士時期，暫停未來數年的薪酬趨勢調查。