中童口罩供應僅及目標三成　教局引薦產商認「難產」致歉

小學四年級至中二年級學生將於下周一（8日）復課，但口罩供應卻因「難產」而不達標！教育局早前引薦香港家庭教育學院總監狄志遠團隊與小學學界簽署合作協議，原定上月內為全港資助小學供應110萬個中童口罩，最新進度卻是復課日前只能完成約37萬個中童口罩，為原定目標供應量的三分之一。狄志遠承認生產中童口罩「比預期困難好多」，但指暑假前中童口罩供用仍足夠。

狄志遠接受東網查詢時承認，預期產量及實際「好大落差」，已為此向資助小學校長會致歉。他表示，本預計每日可生產4至5萬個中童口罩，但生產過程出現「難以預計的困難」，包括口罩機機件損壞及操作故障等，以致每日只能產出約數千個口罩，「一日做到一萬個都算好彩！部機齒輪同刀片都爛幾次，一卡住就要重新整過，被迫浪費好多材料！」

他續指，曾向本地生產口罩的同業求助，但「搵唔到人幫」，因為業界普遍面對同等問題及困難。對於曾與小學學界簽署合作協議，但無懲罰條款，他希望得到相關學校體諒，接下來會繼續積極生產口罩，供個別學校用以應急。

資料顯示，教育局局長楊潤雄於今年4月上旬承認引薦狄志遠團隊與小學學界洽商，狄的團隊與資助小學校長會簽署合作協議，並收取了三分之一的訂金。