不排除祿泉樓再現延伸個案　何栢良批政府檢測不力

「嘉里貨倉群組」的34歲女員工及其丈夫確診新冠肺炎後，其居住的沙田瀝源邨祿泉樓再有4名居民確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(3日)在電台節目表示，祿泉樓再有本地感染個案，反映有關樓宇出現傳播鏈，是預期之內，不排除會再出現延伸個案。他贊成對祿泉樓居民進行醫學監察，因政府現時仍未完成病毒檢測，又未清楚感染源頭，若當中有居民屬隱性患者，形容「出事機會好大」，有可能會造成新的傳播鏈。

他指出祿泉樓夫婦感染個案已經確診數天，但至今仍未完成祿泉樓居民的病毒檢測，而祿泉樓有居民搬走，情況並非理想。何認為當局必須想辦法盡快完成檢測，其中一個方法是強制檢測，盡快追蹤源頭，如果太被動，有關感染個案只會陸續有來。

何批評當局現時的檢測量不足，他列舉多項數字，包括截至上月26日，由各邊境口岸抵港人士有5.5萬多人，收集得的樣本不足6.2萬個，即有很多入境人士無完成兩次病毒檢測，又或者獲得豁免。

另外，上月由73間普通科門診交回的樣本，平均每日只有170個，即每間每日只交回2至3個樣本，但每日有數萬人次求診，證明檢測做得不好。他建議當局設置街站，方便市民交回樣本，相信此做法可令收集到的樣本數目倍增。