祿泉樓居民憂染疫後播毒　有檢測結果前不搬走

沙田瀝源邨祿泉樓新冠肺炎確診人數增至6人，衞生防護中心今早(3日)連續第2日到該樓宇收取深喉唾液樣本，有住客表示對大廈或出現超級傳播者感到擔心，但在收到檢測結果前不會搬走，憂慮一旦自己染疫將傳染其他人。另外，外判清潔工人早上繼續清潔消毒，清洗祿泉樓大堂及大廈外圍的清潔工都穿着全套保護衣，惟在大廈外洗地的清潔工，則只戴上外科口罩，眼罩、面罩及保護衣均欠奉。

祿泉樓大廈門外，早上9時許已有住客排隊提交樣本。住客羅先生今早特地為家人交樣本，他表示自己與確診者居住的樓層相若，亦曾與確診者共用升降機，十分擔心會中招，但他表示無搬走的打算，因一旦自己不幸染疫，有機會傳染其他人，認為此舉不負責任，只能加強清潔、保持家居及個人衞生，減低受感染風險。

高層住客鄭小姐亦表示，與確診者住在同一大廈，難免會共用升降機，大廈爆發感染群組後，已加強消毒及注意個人衞生，並呼籲家人根據當局的指引，留深喉唾液樣本進行病毒檢測。至於會否搬走避疫，她指根據指引，3日後會有檢測結果，若結果呈陰性，才會考慮暫時搬離住所。