立會人事小組通過保留食衞局編外職位　監察食安把關工作

有議員詢問當局會否考慮抽檢部分在疫情「重災區」，例如由歐美國家空運到港的食物。

立法會人事編制小組委員會今早(3日)召開會議，會上以16票贊成、7票反對和無人棄權下，通過建議保留食物及衞生局(食物科)一個高級首席行政主任編外職位 ，以監察食物安全，推行新增措施，及為食物安全把關等工作。

議員陳志全表示，政府昨日(2日)決定全港18萬名公務員今年凍薪，詢問當局在增聘公務員上有否新增政策，是否要重新檢視保留職位的原因，認為委員會批出職位須更加謹慎，以及應向公眾交代清楚。議員楊岳橋稱，行政主任與政務主任的工作重疊，且牽涉政策範疇，但文件顯示這個編外職位10項主要職責，其中有6項全部均屬於制定政策，他指過去數年都由行政主任負責制訂政策，詢問這做法是否政府未來的大方向。

議員蔣麗芸表示同意保留職位，建議最低限度理應「拎個CV(履歷)上嚟」，讓大家得悉擔任這職位的人選其過往的學歷和工作經驗，但目前地球污染情況嚴重，加上食物安全對市民健康至為重要，詢問政府為何不將其轉為常設職位。議員邵家輝關注新冠肺炎疫情發展，他指近日新增的本地確診個案，有患者曾包裝由英國空運到港的食物，詢問當局會否考慮抽檢部分在疫情「重災區」，例如由歐美國家空運到港的食物。

公務員事務局副秘書長盧世雄說，公務員凍薪和增聘人手兩者無必然關係，原則上由政務主任負責政策研究，而行政主任則主管行政管理執行工作，分工有時候未必可以分清楚，他不敢說兩者是模糊化，惟強調最終由決策局決定誰人適合擔任那個崗位。

食物及衞生局副局長徐德義回覆指，這個編外職位屬於延伸職位，最初曾有轉為常設職位的念頭，但經討論後認為不適宜轉為常設，現時亦非適當時機增設常設職位，故提出為期5年的崗位。他指，現時未有科學據證明新冠肺炎病毒能夠透過食物傳染給人類。