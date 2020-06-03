政府上月中向禮頓提檢控　屯馬線料明年第3季全線通車

工程醜聞多籮籮的沙中線屯馬線於今年2月局部通車，運輸及房屋局局長陳帆今早(3日)在立法會表示，沙中線的東西走廊和屯馬線全線開通預計可於明年第3季落實，惟連接港島的沙中線南北走廊則仍要2022年才可開通。被問到會否因應沙中線工程問題，加重對工程總承建商禮頓的懲罰，包括將禮頓及其關連公司列入黑名單，永久禁止它們投標所有工務及鐵路工程項目時，陳帆則沒有正面回應，僅稱現在仍禁止禮頓對政府工程投標，另政府已於今年5月15日根據《建築物條例》向禮頓提出檢控。

沙中線工程於2018年5月被揭發有施工質量問題，政府為此成立的獨立調查委員會於本年3月提交最終報告。該報告指出，港鐵及總承建商禮頓須對其管理和監察系統出現嚴重失誤負責，而政府作為監督者亦應負上部分責任。在大會上提出口頭質詢的議員田北辰關注，沙中線全線開通時間、政府對禮頓的懲罰、政府會否仍向港鐵支付約13億港元的項目管理費等問題，並表明若沙中線全線通車不能於2022年初達成「我唔會收貨」。

至於議員何君堯則認為港鐵長久以來都獨攬香港鐵路生意，惟表現令人失望，建議政府引入競爭，如允許建造內地高鐵線路的中國鐵路公司投標香港鐵路工程。另外，多名議員關注在事件中，負責沙中線項目的相關政府監督職員有否被問責懲處。

陳帆回應指，內地很多鐵路項目反而邀請港鐵投標，認為港鐵仍有優勢存在，但他理解大家對港鐵近期表現的不滿，惟希望議員給予港鐵機會，令香港保有自己的鐵路品牌。至於通車方面，陳指基於很多工程、電路、通訊系統等技術問題，沙中線全線通車時間，現階段可見的最快通車時間仍是2022年，但不能保證於哪一季開通。他表示，在工程造假等事件中，政府和港鐵董事局一直被蒙在鼓裏，而涉事隱瞞的有關職員現已離職，指若議員希望在議會傳召官員及港鐵方面調查，相信兩者都會盡量配合。