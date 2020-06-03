港版國安法：譚耀宗指應DQ反對立法者　泛民憂如廢除立會

全國人大常委會最快本月通過「港版國安法」細節內容，全國人大常委譚耀宗撰文指，若議員或參選人反對就國家安全立法，即屬違反《基本法》，應取消其參選資格(DQ)，有泛民議員批評若譚的說法屬實，議員日後反對政府提出任何政策，亦有可能被視為「反對政權」，甚至成為被DQ藉口，批評有關做法如同廢除立法會功能。

譚耀宗在文章中指，要積極引導並號召市民支持及遵守國安法，並特別提到希望參與香港建制的人，不論是議員或參選人，都不應該反對訂立「港版國安法」，若議員或參選人反對就國家安全立法，即屬違反《基本法》，應取消其參選資格。

泛民議員胡志偉擔心，議員日後反對政府提出的任何政策，亦有可能被視為「反對政權」，甚至成為被DQ的藉口，批評有關做法猶如廢除立法會功能，香港隨時變成「無聲之城」。

另一泛民議員林卓廷則批評，譚的說法明顯希望造成寒蟬效應，強迫議員贊成一條違反「一國兩制」的法律，同時恐嚇參選人，對此表示極為憤怒。他指出，《基本法》指明議員有負責制訂、修改及廢除法律的權力，又提到即使人大常委會作為「橡皮圖章」，亦有一票反對制訂「港版國安法」，反問為何立法會不能投反對票。