今年首4月網購投訴5000宗超去年全年　政府拒立法規管

疫情肆虐，多了市民轉用網購消費，但今年首4個月的網購糾紛亦大增。

網購愈趨普遍，涉及的消費糾紛亦上升，今年首4個月，海關收到涉違反《商品說明條例》的投訴已達1474宗，消委會接獲有關網上購物的投訴更有4654宗，兩個部門的4個月投訴均遠超去年全年。但議員質詢政府會否針對網購立法規管及訂立冷靜期，政府卻指現時本港法例已能保障網上購物者權益，無計劃另行就網購立法。

商務及經濟發展局今書面回覆議員質詢，透露海關今年首4個月，接獲涉違反《商品說明條例》的投訴比去年全年多475宗，而去年全年海關只就8宗個案作出立案調查，1宗作書面警告及3宗提出檢控，截至4月，海關暫未對任何投訴作立案調查、警告或檢控。

消委會則接獲4654宗有關網上購物的投訴數字，比去年全年多90宗，消委會認為可跟進的貨品及服務投訴合共有3698宗，並已成功解決2220宗個案。

有議員問到會否會否參考加拿大、英國、歐盟及南韓等經濟體的做法，制訂法例規管網購及設立冷靜期，局方回覆指，香港現時已有不同法例保障網上購物者的權益，包括《貨品售賣條例》、《管制免責條款條例》等，而對於常見的不良營商手法，《商品說明條例》對網上及實體商戶的營業行為同樣適用，政府會留意網上平台的發展，有需要時檢討有關法例。

對於設立冷靜期方面，政府認為應優先處理投訴多、金額大，以及採用威嚇銷售手法的行業設立法定冷靜期，並指如實施網購冷靜期，將影響各行各業的運作，政府目前並無計劃對網購合約實施法定冷靜期。