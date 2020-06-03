暉明及駿洋兩邨共4700準租戶　近兩成人轉往他邨

新冠肺炎襲港，政府一月底本擬徵用粉嶺暉明邨作檢疫設施，惟翌日遭反對人士破壞，當局改為徵用火炭駿洋邨，兩個屋邨的準租戶入伙安排亦受影響。運輸及房屋局透露，暉明邨及駿洋邨共有約4700戶準租戶，當中近兩成人已決定申請其他屋邨單位。而一月底至今，駿洋邨已有超過6000名隔離人士入住。

運輸及房屋局局長陳帆今(3日)書面回應議員質詢時表示，1月至今，超過6000名入住駿洋邨的檢疫人士中，有114人在入住期間確診，截至上月28日上午9時，仍有257個檢疫中心單位正被使用，涉574人。

政府預計於竹篙灣的政府土地及另一幅預留日後旅遊發展之用地加建的檢疫單位，可於下月至9月分階段落成，設處可提供額外1500個單位，屆時如疫情穩定，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心、徹底消毒及完成相關維修工作，讓準租戶可以盡快入伙。

局方又稱，房委會於去年年底就未落成的駿洋邨及暉明邨進行預早編配，接受預配的公屋申請者共約4700戶，總人數約1.14萬人。在4700戶準租戶中，選擇等候入住暉明邨及駿洋邨而不申請入住中轉房屋的準租戶有3450戶，另有330戶等候入住該兩個屋邨並申請及獲編配屯門寶田中轉房屋；其餘約920戶申請其他屋邨單位，當中210戶已接受編配至其他公共屋邨。

被問到有酒店表示願意提供房間作檢疫設施之用，政府卻仍將未入伙的公屋屋邨用作檢疫設施，局方指雖然有不少酒店早前表示願意支持抗疫工作，但表明房間只供用作醫護人員的暫住設施，對於用作接收密切接觸者的檢疫設施有很大保留，而即使有小部分酒店願意提供房 間用作檢疫設施，他們一般表明不能提供人手支援設施的運作，且酒店位置大多與民居接近，加上酒店大部分房間屬密閉式及使用中央空調，並且舖設難以每天徹底清潔消毒的地氈，未必符合感染控制要求。