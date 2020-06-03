港版國安法：近30%美商會成員考慮撤資　 38%或離港

全國人大常委將審議「港版國安法」，美國政府揚言將取消給予香港特殊地位。香港美國商會早前訪問180名成員，約53%受訪成員表示非常關注訂立「港版國安法」事宜，約60%受訪成員認為立法損害企業在香港的運作。調查同時發現，有29%受訪成員表示，正考慮移走在港資產及資金，或將其在港業務移師至其他地方，亦有38%成員表示其個人考慮離開香港。

商會同時關注其成員對中央政府制訂「港版國安法」的關注事項，結果發現有最多成員關注「法律範圍和執法含糊不清」的問題，其次則為擔心立法會「損害香港作為國際商業中心的地位」。對於華府早前宣布，將會啟動取消香港特殊地位的程序，調查指出有74%受訪成員持觀望態度。

調查亦涵蓋其成員對本港未來前景的看法，當中有48%受訪公司指對本港中長期營商環境感到悲觀；另外有37%受訪公司對本港中長期營商環境有信心，但對短期營商環境感到悲觀。現時中美關係持續緊張，有34%受訪公司透露已制訂緊急應變計劃，以應對可能出現的不同情況

此外，香港研究協會亦於上月20日至本月1日，成功訪問1210名18歲或以上市民，發現有24%受訪市民最重視的政治議體為「內地與香港關係」，較上次調查多8%，並由第4位躍升至第1位，該協會相信結果反映與中央政府計劃在港實施「港版國安法」有關。