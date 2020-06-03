稱遭無理拘留兼被毆　巿民入稟控警索償

不少市民於今年1月31日晚因為「831」事件第5個月而於港鐵太子站附近一帶聚集，一名市民指稱當晚途經上址時，遭警方無理施襲及拘捕，並無理扣留他超過40小時，及延誤處理他要到醫院治療的要求。該名市民最後獲無條件釋放，並委託律師於日前入稟區域法院，指警方等同對他施以酷刑，要求警方對他作出人身傷害賠償。

原告陳瑞榮（譯音），被告是律政司司長代表警務處處長。入稟狀指，原告在本年1月31日晚上，行經旺角道近彌敦道時，遭一群警員非法襲擊，及後更被無理拘捕，被帶上一輛警方車輛。而原告在車上，甚至被帶往旺角警署後，再接連受到襲擊。他在警署曾要求到醫院治療，卻不獲即時處理。

原告續指當日被無理扣留近46小時後，獲警方批准以5000港元保釋外出，直至2月26日他到警署報到時表明不會續保，警方終無條件將他釋放。

原告指因為警員該些侵權及不合法的行為而受傷害，精神亦受困擾，指警方非法施襲等行為等同對他施以酷刑，不但有違警隊的法定責任，亦違反《基本法》，侵害了他的人權，遂入稟要求法庭下令要被告作出賠償，除一般賠償外，還包括加重或懲罰性賠償等。