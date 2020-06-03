考評局被轟試題出錯申公帑派花紅　政府：有機制監管

考試及評核局、通訊事務管理局等法定組織近期工作和決定均引起社會熱議，有議員今早(3日)在立法會上詢問政府會否將某些法定組織職能，移交給成員由市民選出的組織，讓市民有更多機會參與公共事務，例如區議會。上任個多月的民政事務局局長徐英偉強調，特區政府挑選人材的原則一向用人唯才，除了當局直接委任，亦會由組織或機構自行委任學者、工商界人士等專才或透過選舉產生，從而安排合適人選出任有關職位，以確保不同社會界別人士有機會參與公共服務。

身兼行政會議成員的議員張國鈞認為，雖然不少法定組織都係獨立運作，並不代表一帆風順，他舉例指早前文憑試歷史科出錯試題一事釀成大錯，詢問政府有甚麼政策能預先介入，避免造成大錯。同為行政會議成員的議員葉劉淑儀指出考評局是自負盈虧，但多次向立法會財務委員會申請撥款，除了曾向職員發放花紅，亦有試題外洩，她認為應嚴厲加強對職員的管理。

徐回覆指，教育局事後已派出人員了解文憑試出題機制，也要求考評局取消試題及作出適當調整，確保學生有公平對待，教育局已檢討現行機制和運作，務求維持試卷質素。他又指，考評局的經費來自不同背景、投資等方式，同時有現行機制監管和一系列法例處理違規事項。