茶果嶺村等3寮屋區改建公屋　料2025年展開工程

香港房屋供應不足，政府曾在《2019年施政報告》中提出，將收回九龍東3個寮屋區的私人土地，包括茶果嶺村、牛池灣村以及竹園聯合村，以用作發展高密度公營房屋，有議員今日(6日)在立法會會議上促政府交代最新發展進度。發展局局長黃偉綸稱，初步估計上述3個寮屋區在重建後，可提供約6300個公營房屋單位，預計明年內完成規劃研究及2025年展開工程。

黃偉綸指土木工程拓展署已委聘顧問，於去年已開始就茶果嶺村進行規劃研究，亦在今年初開始就另外2個寮屋區進行規劃研究，初步估計落成後可提供約6300個公營房屋單位。他預計在明年內完成相關研究，並開始地區諮詢、申請工程撥款、詳細設計基建設施，有關工程預料在2025年開展，當新冠肺炎疫情紓緩後政府會對受影響人士解說並介紹補償安排。

議員柯創盛對黃的回應表示失望，斥「佛系政府」、「等到花兒也謝了」，又稱新界東北用地的房屋政策「講咗N咁多年」，促政府公開承諾作為統籌人，縮短時間盡快發展。惟黃不同意柯的發言，指政府早已展開研究，聲稱預料2025年開始發展已是相當進取的做法，但仍需恪守一定程序。

議員胡志偉要求政府盡快就3個寮屋區進行凍結人口調查，以防止內部非法買賣，趕走居民以獲取暴利。黃稱政府在大方向上同意，承諾最遲在2022年進行調查，但稱「太早做都有問題」，建議在完成城規大綱圖後進行。