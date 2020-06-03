醫管局手語傳譯員僅16人　病人可安排親友協助溝通

一名患抑鬱症及有自殺傾向的聾啞病人，早前被轉介入葵涌醫院兩星期後，院方疑以人員未能與病人溝通，及病人希望出院為由，最終安排病人出院，惟病人出院後翌日即自殺身亡。食物及衞生局表示，醫院管理局截至上月底，共有16名服務承辦商提供的手語傳譯員，病人可隨時要求醫院或診所預先安排手語傳譯服務，而醫管局亦已製備回應提示卡、疾病資料單張和病人同意書，以加強醫院員工與病人在登記過程和提供服務時的溝通 。

食物及衞生局今(3日)書面回覆議員質詢時表示，為照顧有特別需要的病人，醫管局透過不同渠道，包括服務承辦商及兼職法庭傳譯員，於公立醫院和診所為有需要的人士安排手語傳譯服務；截至上月底，醫管局的服務承辦商共有16名傳譯員，服務時間為上午8時至晚上10時。而由本年3月中開始，醫院及診所亦可以視像方式為病人提供手語傳譯服務。

局方指，病人除可以要求醫院安排手語傳譯服務外，亦可自行安排手語傳譯員或懂得手語的親友進行傳譯，以協助病人與醫護人員的溝通。醫管局會繼續加強向有需要人士宣傳手語傳譯服務，公立醫院亦已印備及張貼海報，以作宣傳，協助病人了解如何使用有關傳譯服務。