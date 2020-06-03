銀行批出2.4萬宗「還息不還本」個案　涉資2570億港元　

新冠肺炎疫情重創本港經濟，當局及不同機構推出紓困措施，財經事務及庫務局許正宇今書面回覆議員交代各計劃進度，截至上月15日，各銀行向借款方批出的「預先批核還息不還本」及其他延期還款個案超過 2.4萬宗，涉及金額超過2570億港元。

許正宇表示，香港按揭證券有限公司（按證公司）4月提出了「百分百擔保特惠貸款」，計劃於4月20日起接受申請，截至5月22日，按證公司已批出共3300宗申請，涉資68億港元。

不過，金管局4月份推出「預先批核還息不還本計劃」，讓年度營業額在８億港元以下及現時沒有嚴重逾期還款的企業客戶，申請延期償還貸款，13萬家合資格企業中，只有8000家向銀行確認參與，計劃反應冷淡。

另一方面，創新科技署透過「防疫抗疫基金」推出「遙距營商計劃」，資助企業採用資訊科技方案在疫情期間繼續營運和提供服務。 截至本月1日下午6時 , 香港生產力促進局共 收到8665 宗申請，正在審批，而計劃的推廣開支則達到27萬港元。