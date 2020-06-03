港台過去10年開支增122%　議員批節目偏頗收視差促檢視

教育局於上月要求香港電台於今年9月前，交回教育電視中心所在的大樓。有議員今日(3日)在立法會會議上批評港台節目不夠持平且收視率差，促當局檢視港台的地方及人手編配；有議員則關注教育電視中心被回收後，港台是否有足夠地方工作。商務及經濟發展局局長邱騰華指，港台錄影廠平日的使用率只有50%，過去10年港台的經常性開支增加122%，認為有足夠地方及資源製作節目。

旅遊界議員姚思榮表示，港台需肩負社會責任，批評港台節目不夠持平、水平一般、收視率差，又指港台的運作流程根深柢固，促新成立的港台專責小組研究地方及人手問題。邱稱專責小組將檢視港台的行政管理、審計署報告、管理制度、工作方針等，以確保港台工作遵守《香港電台約章》。

議員楊岳橋則指港台在2020至2021年度製作節目的時數較往年多，而政府收回教育電視中心將導致港台失去一間錄影廠，質疑對製作節目有影響，建議政府減少港台的製作節目時數。邱騰華指教育節目已停止製作，而教育局會有所安排，又稱港台錄影廠平日使用率只有50%，高峰期亦只有約70%，認為有足夠地方製作。邱又指過去10年內，港台經常性費用增加122%，人手增加45%，強調政府一直按部門需要調配資源。

至於有議員指新廣播大樓未有進展，質疑政府「謀殺」港台。邱騰華回應指，理解議員對政府工程好多意見，但希望議員切勿誤解，澄清港台並不是沒有新廣播大樓就不能工作，政府每年都有提供港台大樓維修費用，去年大樓維修費用達5600萬港元。邱又指「大樓最緊要實用」，與樓齡關係無關，反指天文台大樓於1883年落成，至今已成古蹟，但仍可繼續運作。