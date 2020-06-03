學警指控教官詐騙　付3萬買獎品僅得舊手機手電筒

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元案，今（3日）在區域法院續審。其中一名學警繼續作供，指受訓期間曾有人寫匿名信投訴被告濫收班費。被告得悉後，即向學警指示，若有人問起他們高額開支的問題，便回答是因留堂時需叫外賣。

被告歐智威（49歲）案發時為警長，並於2012年12月至6月期間，同時擔任涉案2170期SS班的副班主任。他否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪。

前警員馬寶權繼續作供，指SS班曾出現多名學警有發燒、肚瀉和感冒的病徵，卻沒有出外就醫，因被告訓示學警不要因就醫而浪費訓練時間，並推薦他們服用被告提供的藥物，而該藥物索價高達4萬港元。

馬又指，因匿名信事件驚動班主任，故他及另一名同為財務長的學警被要求重寫一份財政記錄。被告並把兩人帶到士多房內，稱會協助他們回憶起開支詳情以完成報告。最終該報告計算出班會費應尚餘2.4萬港元，惟實際結餘卻遠低於此額。被告得悉後，主動拿出金錢應付。

至受訓後期，被告收取學警共合3萬港元作為購買紀念品和獎品，惟該些獎品只得太陽眼鏡、攬枕、舊手機和每人一支手電筒。盤問時，馬指班主任負責教學工作，班別的日常運作則由被告負責。