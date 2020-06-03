元朗橫洲第一期公屋下月中收地　三成二住戶不符安置資格

政府將於下月中就元朗橫洲第一期公營房屋發展計劃展開收地，受影響住戶須於下月15日前遷離。截至上月中，56%住戶已獲及正獲編配安置單位，有32%住戶不符合安置資格，其餘12%住戶不選擇安置安排而申領核准特惠津貼。

運輸及房屋局今(3日)回應議員質詢，指出今次收地影響的住戶共250戶。據地政總署資料，截至上月中有140個合資格住戶已獲得安置及正獲安排編配安置單位；另有30戶不選擇安置安排而申領核准特惠津貼，當中的25戶已獲核實符合申領資格，而餘下的5戶曾獲地政總署多番邀約，但仍未提供資格審核所需的資料。

其餘有80戶不符合安置資格，原因包括住戶在香港擁有住宅物業、住戶現時佔用的構築物屬違例搭建、住戶現時已是公屋租戶、以及正受惠或曾受惠於資助置業計劃或相關福利等。當中有14戶現已遷離。

此外，截至上月中，地政總署共收到37宗受影響人士申請農業遷置，其中3宗申請人自行撤銷，1宗因申請人已獲安置而被拒絕。該署正處理其餘33宗申請，並聯同漁護署視察申請人的耕作情況和考慮其提交的資料。