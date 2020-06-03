法庭拒撤換星美文化董事局　惟批評公司做法惡劣

英皇證券（香港）有限公司向星美投資（香港）有限公司、星美控股集團有限公司及覃輝追討逾3億元，法庭之後為兩被告公司及覃輝用作抵押的近8.3億萬股星美文化旅遊集團控股有限公司（「星美文化」）股份委任臨時接管人，兩名臨時接管人早前申請撤換星美文化的董事局，今遭原訟庭駁回。法官指星美文化對待臨時接管人的做法惡劣及應受譴責，但現況仍未到達案例所定的「極其特殊及有絕對需要」，而須由法庭插手干預公司管理層的程度。

法官在判詞引述臨時接管人呈堂的書面證供，指星美文化的管理層，基本上是完全無視臨時接管人的信函和任何要求，而且管理層更在去年底決定，發行逾2.63億股贈送予公司41名僱員，將臨時接管人的持股比例，由約63%溝淡至52.5%。

雖然董事局在臨時接管人提出今次申請後，委任其中一名臨時接管人成為非執董，但他依然被其他董事局成員排擠。臨時接管人更指，公司在今年3月公布洽售股份，但事前並無向他們作諮詢或知會，事後亦以涉事員工正接受居家隔離為由，拒絕提供詳情。

對於上述情況，法官形容公司的做法惡劣及應受譴責。法庭尤其關注的，是公司的其他獨立非執董似乎亦有份參與阻礙臨時接管人執行其職務。不過縱然如此，臨時接管人亦承認現在並無因素，會即時威脅其所持股份的價值；再加上星美文化是受監管的上市公司，法官因此認為現況仍未到達案例所定的「極其特殊及有絕對需要」、需由法庭插手干預公司管理層之程度。

另外，臨時接管人向法庭表示，以現時經濟情況，接管人指為了保存股份的價值，他們或可能需要將股份出售。他們因此要求法庭批准就賣股與第三者作商討。法官認為並無理由阻止賣股，遂批准接管人此要求。