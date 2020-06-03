港府擬推粵港澳健康碼　郭家麒批等如打開關口

香港相隔15天再出現本地新冠肺炎個案，政府昨日(2日)宣布延長禁聚令和出入境管制等防疫措施，並有意於短期內推行「粵港澳健康碼」。本身是醫生的議員郭家麒今午(3日)表示，推行三地健康碼等如打開香港關口，形容是黑箱作業，若未來出現社區爆發，罪魁禍首正正是政府。

對於政府曾表示健康碼資料不會交予內地部門，郭質疑相關資料儲存在雲端系統，或令市民行蹤被人長期監視，他對此有很大保留，認為必須諮詢立法會和公眾。

他又指，最近分別有3.8萬人和3000人經深圳灣和港珠澳大橋入境，質疑是病毒爆發主因，但指當局的豁免檢疫政策更離譜，批評政府帶頭將病毒爆發風險帶回香港。他認為政府不但不應放寬檢疫，反而應該加強管制。

郭又提到，政府早前表示每日可進行7000個病毒測試，但目前每天數量不足2000個，醫管局更稱可提供最少30萬支測試劑，隨時做三地聯防，但現在背道而馳，質疑政府不止作出「政治決定」，更影響眾多企業生計。