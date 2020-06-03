西環女途人遭航拍機擊傷濺血　警拘33歲男機主

西環發生航拍機擊傷人意外。本周日(5月31日)下午約4時，警方接獲一名姓陳(25歲)女子報案，指她行經港鐵香港大學站B2出口對開時，一部航拍機突然從天而降擊中頭部。救護員接報到場，陳頭部流血，手部亦告受傷，經初步包紮後，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理，涉事航拍機則由警方檢走。

事主陳小姐事發後在網上社交平台發文，憶述她當時正在山道橋底橫過馬路，慘被突如其來的航拍機擊傷臉部，眼角位置頓時鮮血直冒，她感到混亂驚慌之際，幸得好心街坊上前安慰及止血急救，她之後送院治理，由於傷口太深需要縫5針。陳在文中譴責航拍機機主行為，指事發位置平時有不少長者及小童經過，對方肆意在人煙稠密的住宅區操作航拍機，「出意外一次都嫌多」，直言不想再見到同類事件。

案件交由西區警區刑事調查隊接手跟進，經連日分析調查後，昨晚(2日)約11時掩至山道一個單位，以涉嫌「操作航空器而危害任何人或財產安全」拘捕一名姓梁(33歲)男子。他已經獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。消息指，涉事航拍機型號為DJI Mavic 2，有人懷疑從住所窗戶放出航拍機，期間機身不慎撞到窗框，導致其失控急墜釀成意外。

有住在附近的男街坊表示，平日逛街及用膳都不時會途經山道，雖然當日並未目擊事件，但他認為航拍機確實存在危險性，擔心日後或會發生更多同類意外，敦促政府實施發牌制度及加強管制，以保障市民安全。

警方提醒市民，根據香港法例第448C章《1995年飛航(香港)令》，任何人士不得因鹵莽或疏忽操作無人機而危害他人或財產安全。若違反上述條例，一經定罪，最高可判處監禁2年及罰款5千港元。