5前空姐追國泰17.5萬酬金　向高院提出上訴

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，遭5名前機艙服務經理追討共17.5萬港元年終酬金，去年被勞資審裁處裁定敗訴。她們今日（3日）由律師代表向高院原訟庭上訴，要求推翻判決。法官在聽取與訟雙方陳詞後，決定另定日子作出判決。

上訴人一方的大律師今天表示，原審審裁官在裁決時，指上訴人不認同年終酬金是資方酌情發放，正顯示他錯誤理解她們的論點。上訴人一方其實由原審至今，都對年終酬金的酌情性質沒有異議，她們只是認為按當時勞資雙方約定俗成的共同理解，於該年退休的員工，應跟在職員工一樣，可以獲得年終酬金，資方不能單方面更改此做法。

至於代表國泰的大律師就回應指，上訴人是質疑原審審裁官就案情的事實裁斷，按上訴規則高院應該不予受理。而上訴人一方沒有足夠證據，支持她們指雙方對酬金性質有共同理解、不容反悔的說法。

大律師進而指出，資方其實只在2008和2009兩年，准許退休員工領取年終酬金，不但不是成例，資方當時還已特別聲明，這完全是酌情決定，故上訴人的約定俗成說法並不成立。