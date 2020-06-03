重建舊公屋進度慢　尚有一半屋邨未做次輪勘察

舊公屋重建進度龜速。房屋委員會先後就重建高樓齡公共屋邨展開兩輪「全面結構勘察計劃」。首輪勘察計劃已於前年完成，同年隨即展開次輪計劃。運輸及房屋局今(3日)交代次輪計劃的最新進度，指共涉及33個高樓齡公屋邨，惟由前年推行計劃至今尚有一半屋邨仍未有勘察時間表，可謂重建無期。

次輪勘察計劃推行2年多以來，僅有華富邨、麗閣邨和水邊圍邨共3個公屋邨完成勘察，房委會正為有關屋邨籌備所需的結構修葺及改善工程，並會稍後訂定詳細工程計劃。

至於正進行勘察的屋邨有5個，包括西環邨、彩虹邨、啟業邨、彩園邨和黃大仙下邨，預計勘察工作會於今年內完成。未來2年則為和樂邨、模範邨、坪石邨、馬頭圍邨、福來邨、美林邨、興民邨、澤安邨和順天邨共9個公屋邨，展開結構勘察。

至於其餘16個公屋邨則暫時未有確定時間表，包括天耀(一)邨及翠屏(南)邨等。

此外，首輪勘察計劃涵蓋的38個公屋邨，須於次輪進行覆驗。運房局表示，以上公屋邨在完成勘察及進行修葺後仍須保養，上年度的維修保養開支就高達約7.5億港元，即平均每個單位開支約4500港元。