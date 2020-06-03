沙中線審計小組報告出爐　58項改善措施僅14項已落實

沙中綫紅磡站工程獨立調查委員會去年2月底提交中期調查報告，按規定政府須於報告發表後12個月提交獨立審計報告，跟進中期報告內建議改善措施的實施進度。相關審計報告已於上月26日提交行政長官，並於今日(3日)上傳至運輸及房屋局網頁。報告指，調查委員會建議的58項改善措施，只有14項措施已經落實，其餘44項措施仍在籌備階段，當中2項措施的籌備工作已有進展。

其中一項獲獨立審計小組形容為籌備工作已取得進展的改善建議是，「在東面和西面連續牆、東西走廊月台層板，以及南北走廊月台層板裝設儀器，使用光纖或其他認可方式，偵測車站運作時的移動幅度，並應監控移動和向政府匯報情況」。

審計報告指，紅磡站東西走廊月台層板自2018年10月起以不同方式進行監察，並未偵測到大幅移動，相關監察方式包括路政署委聘的監核顧問自2018年8月起，每週進行工地檢查，以查找損壞跡象；2018年10月至2019年10月期間，工程團隊以自動監測變形系統監測任何移動跡象；以及自2019年9月起，港鐵檢測員在屯馬線沿線路軌的22個檢測站，繼續對任何過大或異常移動進行現場手動檢測等。

報告亦提到路政署自去年7月起，已派工程監察人員全職駐守港鐵的工地辦公室。而為擴大監核顧問職能，該署已要求監核顧問更積極跟進項目，並自2018年8月起加密進行工地巡查及審核，截至今年4月，已進行191次工地巡查。該署亦向監核顧問增訂18項額外工作，包括提供額外人手、額外質量檢查及核證服務等，涉開支達3100萬港元。

報告續稱，路政署已在各方面加強監管及溝通，除加派人手長駐工地外，亦在去年與港鐵成立沙中線溝通督導協作小組，並完成對三層項目監管會議的檢視等，並承諾日後在同樣採用「服務經營權」模式的鐵路項目中，會參考沙中線的督導小組，成立適當平台，路政署首長級人員會定期視察工地，加強與各方溝通。