3人被控用雷射筆照警提訊　被告投訴警署內被迫除褲受辱

去年8月11日有市民在將軍澳警署對開聚集，期間3名青年被指用雷射筆照射警署，令警署內的警員需要閃躲，3人分別被控非法集結、阻差辦公及在公眾地方管有攻擊性武器，案件今日（3日）在觀塘法院提訊。被告暫毋須答辯，獲准保釋至8月3日再訊。其中一名被告透過律師在法庭投訴，指被告被捕後被警察圍毆至腦震盪，在警署內更有警員命令他去脫內褲，再用手「逗」其下體。

25歲餐廳經理譚浩義、23歲從事電影製作的楊家盛及18歲學生謝至禮，同被控於2019年8月11日，在將軍澳佳景路9號浩明苑地下外參與非法集結。譚及楊另被控阻撓在正當執行職務的警長A，謝則另被控管有一個能發出雷射光束的裝置。

楊的代表律師在法庭投訴，要求法庭記錄在案，指楊於被捕當日數名警員曾包圍並襲擊頭部，由於現場情況混亂，他不能確定警員是以盾牌、警靴抑或拳頭施襲。事後他出現腦震盪，耳部亦有損傷。

律師續指，楊到達將軍澳警署後，被帶到羈留室，當時有3名穿制服警員在場，其中警員PC24078先以粗口斥罵楊，命令楊脫去短褲及內褲，當楊提出他們「無權要我除」，警員進一步說：「你入到嚟，我要你裸跑都得，乜嘢無權！」楊無奈就範，該警員其後更用右手手指「逗」其陰囊，期間不斷罵他「死曱甴」。

散庭後楊與一名女子相擁而泣，其代表律師直言，楊鼓起了很大勇氣再決定透過律師把事件說出。