空運辦公椅暗藏值1132萬可卡因　海關拘61歲本地男

香港海關空運貨物組，前日(1日)在香港國際機場貨運站抽查一批共32張從荷蘭阿姆斯特丹空運抵港的辦公椅時，透過X光機發現其中10張狀況有異，仔細拆開辦公椅時，揭發每張椅背軟墊內藏1公斤的懷疑可卡因，經點算後共檢獲10公斤的懷疑可卡因，市值約1132萬港元，案件遂交由海關毒品調查科接手跟進。

關員其後不動聲色，於翌日(2日)根據貨物運送地址，掩至位於葵涌一工業大廈空置單位，待一名61歲本地男子簽收貨物時，一擁而上將他拘捕。被捕男子報稱無業，已被控1項販運危險藥物罪名，案件將於明日(4日)在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任林澤麟表示，根據毒品調查科機場調查課的紀錄，貨運毒品案有大幅上升的趨勢，相較去年1月至5月僅得67宗，檢獲毒品重量292公斤，至今年同期錄得174宗，檢獲毒品重量426公斤，數字激增逾1.5倍。

海關表示，將會與香港郵政及物流業界加強合作，以及加強堵截利用郵寄或速遞等渠道偷運毒品。海關強調，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。