居屋售出9成輪到單身申請者　30名重建戶今揀樓

居屋2019於去年12月9日起開始揀樓，推售的4871伙單位至上月29日已售出9成，白表及綠表家庭配額亦已用盡，房委會今日(3日)邀請30名單身申請者揀樓。餘下約500伙單位中，最多來自火炭旭禾苑，涉及超過200伙，其次是荃灣尚文苑，有超過170伙，將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑分別剩餘不足100伙。據知，獲邀今日揀樓的單身申請者均為重建戶。

市民陳先生指，自己本身是石硤尾白田邨的重建戶，心儀將軍澳雍明苑單位，認為該地段較靜，附近環境相對理想。80後的他指自己從事社福界，收入尚算穩定，不擔心樓價會跌。他指，自己用約200萬港元買入雍明苑一個280呎低層單位，預計8月入伙。

樂富邨重建戶張先生指，自己早兩次都有抽居屋，但都「揀唔到」，故有機會便再抽居屋。他指自己首選是何文田冠德苑，但已經售罄，惟有選擇馬鞍山錦暉苑，用195萬買入230呎中層單位，單位「望到少少海景」，首期支付3成，減輕將來供款壓力。他直言國際環境不好，樓價尚算合理，又指「若有多啲樓會好啲」。