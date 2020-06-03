本港5大學於亞洲排名中倒退　清華超越新加坡國立大學排首位

英國《泰晤士報高等教育特刊》(THE)最新公布亞洲大學排名，本港5間大學排名下跌，其中於去年反修例示威中成為「戰場」的中文大學下跌一位，浸會大學更下跌5位。內地大學則表現突出，清華大學及北京大學分別搶佔排名榜第一及第二位，超越新加坡國立大學及香港大學。THE認為，新冠肺炎疫情有助亞洲區內大學留住人才。

今年THE排名共涵蓋21個國家及地區的489所大學，數目比去年增加19%。香港大學維持排行第4，科大緊隨其後，排行第5，比去年跌了兩位。香港中文大學亦跌了一位，排名第8。香港城市大學則由去年排第15，下跌一位至16；香港理工大學更下跌4位，至亞洲排名20。除港大之外，大部分本港大學的排名均有下跌。

內地大學今年有不錯的表現，有7間大學躋身排名榜首20位，清華大學及北京大學分別排名第一及第二，中國科學技術大學亦由早前排名12位升至10位。新加坡國立大學則超越本港所有大學，排第3。

THE知識總監Phil Baty表示，今年有來自21個國家及地區的大學位列百名之內，可見亞洲的大學不止向世界展示他們的強項，更展示亞洲大學如何在世界大學當中做得更好。

今年各地爆發新冠肺炎疫情，Phil Baty認為，疫情對世界各地的高等教育造成顯著的影響。他表示，以往亞洲的學術精英都會選擇到西方國家的大學發展，但因應疫情的緣故，他們要留在自己的國家或地區，影響人才流動性。因此，亞洲大學或會因禍得福，令人才留在亞洲大學，從而提升國際競爭力。

中大回應，不同的排行榜各有不同的評分準則，結果亦不同。中大將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。