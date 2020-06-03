美聯物業前僱員涉騙一手買家佣金7.5萬元　被廉署起訴

廉政公署今日(3日)落案起訴美聯物業代理有限公司前見習營業員，控告他涉嫌虛假地向一名一手住宅物業買家表示，對方須向地產代理公司支付佣金，以詐騙該買家約7.5萬港元，被告已獲准保釋，將於本周五(5日)在西九龍裁判法院答辯。

吳文濠(28歲)，美聯物業時任見習營業員，被控2項罪名，即一項以欺騙手段取得財產，違反《盜竊罪條例》第17(1)條；及一項使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條。

於2016年11月至2017年9月期間，被告為美聯物業屯門一間分行的見習營業員，但他並非持牌地產代理。被告約於2017年9月把一名經由其親戚介紹的顧客轉介予美聯物業兩名持牌地產代理。約1個月後，該名顧客以約750萬港元購入將軍澳一個一手住宅物業單位。由於交易涉及一手住宅物業，美聯物業應得的佣金會由發展商支付，有關顧客不必支付任何佣金。

其中一項控罪指被告涉嫌於或約於2017年10月12日，不誠實地從上述顧客取得約7.5萬港元，意圖永久地剝奪該顧客該筆財產。被告涉嫌虛假地表示，美聯物業就上述物業可獲佣金約7.5萬港元。

另一項控罪指被告涉嫌於2017年10月29日使用虛假文書，即一張看來是由美聯物業簽發的臨時收據，意圖誘使上述顧客接受它為真文書。美聯物業在廉署調查案件期間提供全面協助。