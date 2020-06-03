沙中線醜聞無官員被問責　學者：陳帆應下台

沙中線紅磡站工程「爛到入心」，相關調查委員會直斥港鐵及承建商禮頓管理不善，政府亦監管不力。政府現時就工程失誤檢控禮頓，卻無一名官員被問責，學者批評政府「律人以嚴，待己以寬」，放生犯錯官員只會助長問責團隊及公務員日後馬虎施政，促請運輸及房屋局局長陳帆及路政署署長陳派明問責下台，並追究歷任負責官員的責任。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府檢控禮頓，但沒有官員被問責，明顯是想將所有責任推卸給禮頓，政府則置身事外，但是沙中線項目是以服務經營權模式推展，由政府委託港鐵負責興建，而港鐵則招聘承建商，最終紅磡站工程由禮頓中標，因此政府有最大責任監察港鐵及禮頓做好工程，「政府係律人以嚴，待己以寬，無理由承建商照告，但責任去到官員就行人止步，唔使問責，市民好難接受。」

陳指，市民只是想同樣的工程失誤不要重演，但如果官員犯錯毋須負責，只會令愈來愈多公務員馬虎處事，監管不力。他認為，沙中線項目由運房局負責推展，而陳帆作為該局局長，理應問責下台；而前線負責監督港鐵及禮頓的路政署，其現任署長陳派明亦應被革職。他又指，沙中線工程問題存在已久，因此之前負責的政策局及政府部門官員亦需被追究，包括運房局前局長張炳良、路政署前兩任署長劉家強和鍾錦華，若當中有人涉及公職人員行為失當，更應被刑事起訴。