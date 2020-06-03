去年中上環暴動案　速龍女隊員遭質疑違反守則

去年7月28日中上環發生警民衝突，一對新婚夫婦及一名女學生被控於當日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，案件今日(3日)於區域法院續審。當日拘捕次被告杜伊蘭的速龍小隊女警員鄔舜妃出庭作供，辯方指她雖在學堂畢業時曾獲頒「銀笛獎」（俗稱「銀雞獎」），惟她當時是在搜查及查問杜之後才施行警誡，質疑她違規。

鄔舜妃原屬反恐特勤隊，案發時被指派任速龍小隊成員。她憶述當日有約60人從德輔道西轉入奇靈里，及後她追至西源里時見到3名被告，其中兩名女被告正在攀爬鐵絲網，而首被告湯偉雄則張開雙手，她認為湯是要爭取時間讓兩女被告逃走，遂大叫「警察、咪郁」，並着兩女被告折返。

鄔續稱，她之後向次被告杜伊蘭搜身，發現她持有口罩、護脛、生理鹽水及對講機等物品，其背囊內亦有一枝用膠紙包住的行山杖。她遂問杜：「妳係度做乜？攞行山杖做乜？點解見到警察就跑？」惟杜對大部分提問無回應，只說行山杖是用來行山，她遂以涉嫌參與未經批准集結及在公眾地方管有攻擊性武器罪名將杜拘捕。

辯方盤問時，質疑鄔先拘捕後警誡的做法，乃違反警隊守則，並指出她在警校受訓時名列前茅，更曾考獲「銀笛獎」。鄔強調她已根據當時情況盡早施行警誡，坦言自己在警校「成績比較好」而已。

辯方指，鄔由發現杜至警誡對方，歷時約11分鐘，質疑鄔有否盡早施行警誡；鄔承認以正常標準來說花11分鐘才施行警誡並不合理，惟以當日情況來說算是合理。辯方問鄔：「學堂係咪咁教妳？」鄔直言：「我唔記得學堂點教」。鄔未完成作供，她明天（4日）將繼續接受辯方盤問。

三名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女學生李宛叡（17歲）。