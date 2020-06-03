樓上遊戲機賭場違停業令　管理人還押賭客罰款

因應本港疫情的關係，政府自3月28日起向包括遊戲機中心等的處所施行停業令，至上月8日放寬部分限制。兩名五旬男子被指在停業令期間，開放位於油麻地的樓上遊戲機中心，更用作賭場，因而被控違反禁令及管理賭場罪。兩人今日(3日)於九龍城法院認罪，被還押至本月17日量刑。

兩名被告分別是羅穗根（58歲）及李建民（52歲），分兩案處理。羅被指於本年5月6日，在油麻地上海街一樓上單位作為遊戲機中心管理人，沒有遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》而關閉該遊戲機中心；而李則被指同樣身為管理人，於本年4月28日，在油麻地彌敦道一樓上單位，沒有依照上述規例而關閉遊戲機中心。兩人亦分別被控於該兩個地點管理賭場。

案情指警員在有關時間進行反賭博的突擊行動，巡查該兩處地點時揭發事件，兩名被在警誡下承認犯事。

另警方在行動中亦拘捕多名於上述兩個地點進行賭博的人士，控以在賭場內賭博罪，各人亦已認罪，被罰款500至2200港元不等。