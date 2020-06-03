政Whats噏：回應質詢照稿讀　許正宇被斥答非所問

上任個幾月嘅財經事務及庫務局局長許正宇今日（3日）喺立法會回答議員嘅口頭質詢，唔知佢係咪太緊張，全程望稿讀之餘，啲回應仲唔對題，就連班議員都忍唔住直斥佢「問非所答」。

話說議員張華峰口頭質詢有關金融市場穩健同發展嘅問題，希望了解政府有冇借鑑美國股市因新冠肺炎疫情而一度出現嘅熔斷情況，會唔會喺本港股市引入熔斷機制，以保持港股穩健。另外，有議員關注近日經濟市場盛傳港元唔穩健，鼓吹市民去大量兌換美元，問許正宇會做啲乜嘢措施去穩定市場信心？

許正宇回答時就用好似朗誦嘅腔調頌讀一早準備好嘅答案，話港交所今年5月中起，已經優化現行嘅市場波動調節機制，而市調機制依家涵蓋嘅78隻恒指成分股擴大至近500隻恒指小中大型股份，覺得暫時都穩定到市場波動咁話。

佢強調香港金融體系穩健，又指會致力保持香港作為國際金融中心嘅地位，善用香港同國際聯通優勢，並發展成更深更廣嘅融資平台，進一步加強香港作為離岸人民幣中心、資產同財富管理中心等等。

呢啲回應聽到班議員搲晒頭，搞到代主席李慧琼都忍唔住提許答問題時要入返正題。之後金融界議員陳振英問到有關政府要審慎投資本地市場嘅原因時，許只回答「投資外匯基金有多方面原因，其中1個係避免過分集中市場風險」跟住就坐返低，搞到李慧琼都呆咗呆，先意識到原來佢已答完。

喺回答議員謝偉俊嘅提問後，謝亦忍唔住鬧爆許「明白新局長作答會緊張啲，但回答都唔係完全唔相干吖，好似讀書咁讀出嚟 」，但許都係重複之前準備好嘅答案。話時話，雖則佢可能認為長話短說，但都要答得清楚先得。