救護員投訴國產口罩有污漬　傳消防處今向內部發通告回收

日前一名救護員確診新冠肺炎，令人關注救護人員的防護裝備是否足夠。有救護員投訴，指消防處上月向前線派發一批內地製口罩，內層布料有多個細孔及污漬，有報道指，消防處今日（3日）向各消防局及救護站發出通告，指示要回收該批內地口罩，要當值主管要點算口罩存貨，並將口罩出現的問題向上級匯報。

據悉，消防處發出的通告，指示回收所有非懲教署生產的CSi口罩，每更主管要向當值隊目報告現存口罩狀況，包括有否明顯破損、污漬、發霉或其他問題。東網正向消防處查詢。

香港消防救護控制組人員聯合工會（新消聯）今日在facebook上載一張口罩的圖片，上面寫上「WE CAN'T BREATHE」，而口罩上有一條毛髮，衞生情況似乎欠佳，之後又寫上「閃電毛、收得太遲」等字句；此外，又上載另一貼文，指「6月1日，終於有第一位消防處救護員，於執勤期間受到感染」；又謂「救護員有一個位，會令佢哋極難評估要面對嘅風險，就係要處理嘅病人隱瞞事實！」

新消聯指，一向都非常關注救護人員面對有關問題，奈何消防處只一味意見接受態度照舊，又謂該會主席已到醫院探望確診的救護員，希望他盡快康復。又指，確診救護員身體狀況現時沒有大礙，其女友是緊密接觸者都需入院接受測試，幸檢測結果呈陰性，已到八鄉隔離營。