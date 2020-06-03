文憑試考生入稟　要求推翻取消歷史科試題決定

中學文憑試(DSE)歷史科涉及中日關係的題目早前引起爭議，香港考試及評核局於上月底決定取消有關試題。有該科的應屆考生認為考評局是基於政治理由而取消試題，今日(3日)入稟高院要求推翻考評局的決定。對於是否擔心今次訴訟會影響放榜，申請人所屬團體指有關責任應在教育局身上，並希望法庭能盡快展開聆訊。

申請人盧銘賢是屆考生（譯音），答辯人是香港考試及評核局。申請人所屬團體「學生行動籌備平台」稱，考評局以引起民族情緒為理由而取消該題目，實際上與近日制訂「港版國安法」有重大關係。

入稟狀指稱，據考評局的既定指引，就取消試題一事，要先委派學科專家詳細審視題目是否不理想，再作出動議，才能由高層取消試題，但今次考評局是按政府的要求召開特別會議跟進，是繞過既定試後檢討程序。另外，雖然考評局宣取消試題前多番強調與教育局或特首言論無關，但該決定明顯牽涉政治因素，而且嚴重踐踏學術自由。

申請人又指考評局的決定有程序不公，因為本屆應考歷史科的5200名考生均沒機會就取消試題一事作出回應，闡述他們的立場。申請人亦認為考評局的決定違反《基本法》給予市民享有的學術自由，因此申請司法覆核希望可推翻當局決定。