小四至中二如期復課　政府研中三至中五跨境生月中復課

香港日前出現本地新冠肺炎確診個案，外界憂慮較低年級的學生能否如期復課。教育局宣布，中三至中五級學生於5月27日復課後，學校整體運作暢順，小四至中二學生將按既定時間表，於下周一(8日)復課。

就跨境學生復課安排，教育局指局方正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通細節，希望爭取為中三至中五級跨境學生於6月中旬到港復課。待其復課安排具體落實後，局方會吸取經驗及檢討實際運作，並視乎屆時疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較低的跨境學生作復課安排。

至於小五呈分試安排，教育局指受影響學校可按校本情況，包括未能回港復課學生的人數，作特別安排。學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至9月份進行，或讓如期復課的學生先在7月份進行評核，並安排受影響學生於較後時間進行補考。如學校決定延遲全體小五學生的呈分試時間至9月份，有關學校遞交呈分試積分的限期會延至10月20日。