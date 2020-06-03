美運輸部︰本月16日起暫停中國航空公司赴美航班

中美關係劍拔弩張之際，美國運輸部周三（3日）宣布，將由6月16日起暫停中國大陸的航空公司飛往美國的航班。此舉是為了希望向中國政施壓，准許美國的航空公司飛往中國。中國駐美大使館未就事件回應。

特朗普政府上月底曾批評中國政府，一直禁止美國航空公司恢復赴華航班。運輸部的聲明指，中國政府未有遵守兩國現有的航空協議，而且一直未能回覆何時重新允許美國的航空公司營運飛往中國的航班，因此實施懲罰。有關禁令適用於中國航空、中國東方航空、中國南方航空及海南航空。

疫情期間，中國的航空公司仍有航班飛往美國，美國達美航空公司和聯合航空公司本月曾要求恢復赴華航班。達美航空周三發聲明指︰「我們支持和欣賞美國政府的行動，以行使我們的權利和確保公平。」聯合航空暫未有回應。

近百名中國留學生原定上月19日乘坐上述臨時航班返國，但起飛前一天，留學生突接獲領事館緊急通知稱，航班計劃至今未獲美國政府批准，因此可能延遲。之後在起飛前10小時，領事館再通知，臨時航班計劃仍未獲美國政府批准，航班取消並再作安排。

中國駐美國休斯敦總領事館網站周三發布消息指，中國國際航空公司編號CA996、由休斯敦飛往天津的臨時航班，已獲美國運輸部批准，各項準備工作正在推進，航班擬於當地周四（4日）下午1時10分起飛。