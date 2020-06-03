科大學生會擬重漆抗爭字句　校方放鐵馬白布封路

科技大學學生會原定於今午(3日)為校內一條小徑「青蛙路」上的字句補油，但小徑突然被校方封閉，並用白布沙包將該段大字蓋上。校方表示，早前已兩度通知學生會不准舉行有關活動，若有學生參與，會採取紀律行動。

科大學生會昨日(2日)在Facebook發文，指計劃於今午2時30分為路面大字「希望在於人民，改變始於抗爭」補油，屆時將封閉青蛙路。學生會今日再發文，指校方突然將整段青蛙路封閉，加派十數名保安駐守，更用白布沙包將該段大字蓋上，圖片亦顯示校方設置鐵馬阻擋學生進入。學生會引述有學生獲告知校方即將清拆路面大字。

校方回應時表示，路段是連接北閘及大學的主要通道，加上疫情持續及政府限制群組聚集的規例，該處不適宜人群停留聚集或進行任何活動，校方已兩度以書面形式，拒絕學生會舉行有關活動。因應今日可能出現的安全風險，校方暫時封閉該路段，並以白布覆蓋有關路面，任何參與是項活動的學生會被視為違反該校有關學生紀律的規例，會採取紀律行動。