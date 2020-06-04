堪輿學家料美國騷亂勢惡化　特朗普連任失敗

美國新冠肺炎疫情持續，近月再爆發反警暴騷亂，與本港反修例示威不遑多讓。堪輿學家直指，西曆6月屬「破月」，美國國運全年最差，影響具震撼性；再加上美國總統特朗普亦在6月出生，轉行「辛丑大運」，運程極差，預計6月中後美國騷亂加劇，陷入水深火熱中。連11月初舉行美國大選，特朗普的選情亦不容樂觀，有機會慘敗收場。

堪輿學家周漢明指，西曆6月局勢將動盪不安，大事連連。美國在剛踏入「破月」後，騷亂便蔓延全美。「因為美國總統特朗普係6月14日出世，會轉一個大運行，但佢嘅大運『沖提綱』、『沖地腳』，運程好差。」他指，國家元首運程甚為影響政局運勢，特朗普生日後，美國騷亂將進一步惡化，「『破月、破日』6月20日情況會最壞，騷亂會到7月6日後才會平息；至於疫情亦都會持續至農曆8月。」美國大選將在11月3日舉行，周直指，該月五行屬火、土，而特朗普命格忌火及土，相信他難成功連任。

另一堪輿學家李丞責則稱，自古以來星象影響運勢，其中以太陽及月亮的變動影響最大。他指，今年西曆6月21日將出現日環食，12月中則出現日全食，南美及美洲等地均受影響，「日食代表會出現政治、疾病、金融、天災嘅問題，半年內接連發生2次，擔心美國政治問題會持續到年尾，到時會拖累美國經濟。」他預測，日食現象後，美國有機會出現第二波及第三波的疫情和社會爭議，但影響不及第一波強勁。

李又指，根據統計，如流年天干為庚，地支大致屬鼠、猴或龍，美國總統之位及美國國運均出現問題。另外，參選年份尾數為「0」的美國總統，從1840年起統計，上任後都曾患病或遇刺，例如加菲爾德1880年當選，翌年遇刺；麥金萊在1900年獲連任，翌年遇刺身亡；林肯1860年當選，1865年遇刺；1960年及1980年當選的甘迺迪及列根，任內亦曾分別遇刺，意味凶星照向該年美國總統，而連任的總統要提防受傷及健康問題。