東方日報A1：反修例一年　靠政府唔掂　求大仙指點

黑暴再臨，港人「冷飲雖多亦是憂」！反修例風波快將一周年，警方自去年6月至今拘捕逾8000人，卻未能遏止黑暴，即使疫情稍有緩和迹象，各區不合作運動又捲土重來。市民終日生活在黑暴的陰霾下，到底黑暴何時完結，香港何時重回正軌，何時回復安寧？東方報業集團（下稱「東方」）到黃大仙祠向大仙求籤問卜，大仙賜予第24下下籤「劉基歸隱」，預示社會紛爭在一年半載不會有平息之象，港人仍處水深火熱。堪輿學家亦指，預計農曆5月至7月本港將面臨另一衝擊，市民難以冀望政府有所作為，只能自求多福。

就反修例風波的局勢發展，黃大仙賜給香港第24下下籤「劉基歸隱」，籤文「詩酒琴棋可解愁，座中無客樂難休，或彈或唱誰知美，冷飲雖多亦是憂。」黃大仙解籤樓、堪輿學家佛隱居士指，籤文背景源自元朝歷任統治者殘暴打壓漢人，社會多有不公之事，當時內亂紛爭，民怨沸騰，情況猶如現今香港。而劉基則是輔佐朱元璋統一天下、建立明朝的軍師劉伯溫，他後來因擔憂朱殘殺開國功臣而辭官歸隱。

籤文講述劉基告老還鄉後，無客人前來說話，獨自沉醉於琴棋詩酒之中欲一解憂愁，但家中苦無聽眾，自彈自唱無人欣賞，即使多酌數杯，亦難解心中鬱結。佛隱居士指籤文寓意本港仍多隱憂，現時市民的心情就如劉基一樣，鬱鬱寡歡，「食餐飯都唔安樂。」除非政府回應民意，否則相信短期內社會運動都不會有平息的迹象。

堪輿學家周漢明看法亦相近，他指籤文帶有憂愁、消極之意，如同現屆政府般，「對黑暴完全冇符」，沒有積極有效的方法抗衡，只能「一味」將責任推卸給警方。籤文暗示社會運動並非短期內可以完結，普羅市民夾雜其中成為磨心。周今年初曾為香港運勢作出預測，預計農曆5月至7月將面臨另一衝擊。由於今年為鼠年，他稱之為「夜鼠行動」，雖程度未必及去年激烈，惟抗爭手法會「陰濕啲」，夜晚先出動，「可能夜麻麻揼兩個炸彈」。他指市民難以期望政府有所作為，只可自求多福。

事實上，東方曾於2018年戊戌狗年立春後擇吉日，為香港整體運勢到黃大仙祠求籤問卜，亦求得下下籤「劉基歸隱」，預示香港多「妖孽」，年輕人求職與置業同遇困難，市民生活不快樂，所積存怨氣進一步升溫，若政府無法紓解，內耗加劇，發展勢必繼續停滯不前。回顧當年，北角發生保母車衝斜坡奪命意外，釀成4死11傷，轟動全城；香港遇超強颱風「山竹」吹襲；樓價高企，不斷錄得破頂成交，令港人難以安居樂業，生活艱苦。

今年庚子鼠年來臨前，東方為香港整體運勢則求得中平籤「公冶長入獄」，預示爭拗仍然不絕，是非多多，社會紛爭不斷，抗爭行動被拘捕人士要審訊，面臨被判監亦印證這籤文所指的「入獄」，過程中難免再生不同意見。治安方面求得上吉籤「朱洪武登基」，預示上半年仍亂事處處，中秋過後才有機會轉為平穩。