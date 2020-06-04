Dr.東：過度活躍童停課也停藥　專科醫生籲早調整迎復課

本港學童因疫情停課多月，不少患有專注力不足/過度活躍症（ADHD）學生的生活規律也被打亂，有精神科專科醫生表示，留意到不少ADHD學童在這期間停藥或延遲服藥，令病情控制不穩，或影響他們的學習、情緒甚至家人關係等，復課在即，醫生建議這類兒童依從醫生指示用藥，配合適當的訓練，家長及學校亦應提供適切支援，協助孩子過渡復課的挑戰。

ADHD患者會出現專注力不足、過分活躍等情況，患者無論學習、做事或遊戲，均較難持久專注，無法依照指示完成指派的工作及事項、容易遭受干擾。精神科專科醫生黎大森表示，患有ADHD的孩子平日可以通過藥物治療及規律的訓練，培養較佳學習和生活習慣，從而改善行為的問題及帶來的影響。

不過，近月疫情肆虐，學童被迫長期停課，作息習慣被打斷，部分人的服藥的時間延遲，亦因藥效持續至晚上，令不少患者入睡時間推遲，生活規律陷入惡性循環。

黎續指，其中一個患有ADHD男學生現時就讀中五，停課期間，他每天作息日夜顛倒，凌晨5、6時才睡覺，下午3、4時起床，起床後又大量使用電子產品，其母曾嘗試關閉家中的無線網絡，患者有強烈的情緒反彈：「差啲打大交」。像這類孩童便需要調整作息，而且復課後學校很快便有期末試，不排除部分患者會出現焦慮症狀。

黎大森表示，家長或考慮到復課後的課程時間縮短，是否仍需讓孩子服藥，但ADHD症對孩子的影響不單是課業，還有個人能力、社交技巧、家庭關係、建立良好生活習慣等，維持病童藥量穩定，有助控制徵狀和病情，建議如醫生評估過孩子需要服藥，家長便應保持同一時間服藥，最理想的時間是早上，這樣便可避免孩子到晚上睡不着覺。

服藥以外，家長亦可協助孩子建立規律而正常的生活作息習慣，如發現子女有入睡間題，可以鼓勵他們嘗試一些簡單的放鬆技巧，如靜坐、冥想等，這樣可以平靜情緒，改善專注力表現。

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