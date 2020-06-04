各界不滿律政甩轆　檢控勿拖延　亂世用重典

警方在修例風波中拘捕八千多人，但被檢控的不足兩成，各界擔心黑暴變本加厲。

修例風波持續一年，政府未能止暴制亂，導致示威活動死灰復燃。自去年六月至今年五月中，警方已拘捕共八千三百三十七人，但只控告約一千六百一十七人，涉及暴動罪的人數多達一千四百四十八人，其中五百九十五人已就暴動罪作出檢控。各界指黑暴問題嚴重，未必需要再度醞釀數年，反而隨時再度全面爆發，狠批律政司檢控速度緩慢，同時又出現「警察拉人、法庭放人」情況，呼籲政府「亂世用重典」，加大力度執行檢控工作。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪形容香港社會狀況為「亂世」，認為治亂世應用重典之餘，亦應嚴正執法，而最有效的辦法就是「快拉、快審、快判」。陳指，不少示威者認為「罪不責眾」，以為人多勢眾就可視法律如無物，加上法庭審理案件速度緩慢、判刑過輕，容易令人認為「違法並無成本」。她又指，二〇一四年違法佔領行動（佔中）多名搞手至今未有入獄，容易令人認為違法並不需要負責，繼而更大膽、挑戰香港法治根基。

陳曼琪認為，違法佔中是導致修例風波的重要因素，指過往示威者只有堵路的行為，現時黑暴投擲燃燒彈、放置土製炸彈已一發不可收拾，明顯是挑戰警方，若政府及司法機構繼續不加以控制，恐怕毋須再等數年，反而在短時間內示威者將會升級行動，導致更多市民受傷。她直言，政府各部門均需對事件負責，批評教育局未有清楚向學生解釋違法行為造成的後果；食物及衞生局未有積極清理連儂牆；三司負責統籌各部門運作亦未見起色。

她直斥法庭的判刑未能顯示涉及修例風波案件的嚴重性，強調需立即整頓司法系統、提高量刑起點以增加「違法成本」，亦需減少審訊的繁瑣程序、達致「快拉、快審、快判」，以避免社會運動再度全面爆發。

本身是律師的議員容海恩指，雖然被捕人數眾多，但律政司未必一定起訴，甚至有時因被捕者太年輕而「畀多次機會」，但強調市民切勿因檢控數字低就以身試法，亦呼籲年輕人珍惜前途，勿誤信反對派聲稱「入獄後人生更精彩」等言論。容指上法庭接受審判的數字低，未能帶出阻嚇性，加上早前有法官被指帶有政治背景。她呼籲法官保持中立態度，又強調法庭審訊不應有政治考慮，應基於證據作出適當判刑，加快審訊工作，維護香港的法治基石。

容認為，社會運動將會較以前更加普遍，直言「示威活動依家已經返嚟」，雖政府實行禁聚令，但反對派議員仍鼓吹年輕人上街，導致遊行示威再度重現。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，非法集會罪名過低、律政司量刑過輕，加上檢控人數過少而未能對其他示威者造成震懾作用，建議如暴力示威者符合暴動定性應立即檢控及重判，以達致阻嚇作用，避免出現「警察拉人、法庭放人」情況。陳又指，目前示威活動已經有「死灰復燃」的趨勢，預料本年夏、秋，暴力示威活動將捲土重來，指政府需立即撲滅苗頭、刻不容緩。

陳又指，警方拘捕逾八千人，但律政司檢控工作緩慢、量刑過於寬鬆，至今只檢控一成多的被捕人士，質疑律政司未有認真處理案件，作為律政司司長的鄭若驊難辭其咎。他又認為，香港現有法例有不足之處，應倣效外國設立針對恐怖主義的條例提高量刑起點，以制衡本土暴力示威活動。