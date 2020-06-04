港版國安法：藍韜文稱英國不惜犧牲與華自貿協議　以保港人權利

國際社會持續關注中國在香港推行「港版國安法」，英國外相藍韜文受訪時聲稱，英國已準備好犧牲與中國的自由貿易協議，「以保護港人的權利與自由」。

藍韜文接受英國天空電視台的訪問周三（3日）播出，他在訪問中表示，中國作為正在崛起的世界經濟強國，必須信守承諾，否則會黯然失色。英方視中國推行港版國安法是違反《中英聯合聲明》的舉動，藍韜文稱：「具領導地位的國際社會成員，包括中國在內，都要信守他們的責任，否則有誰會相信跟他們簽訂的協議？」

藍韜文早前提到，若果北京堅決實施國安法，英方將改變英國國民（海外）護照（BNO）的安排，將香港人在英國的居留期限延至12個月，為他們申請成為公民鋪路。他在訪問中指，英國這樣做是因為「不會對香港人不加理會」。英國在脫歐後要與世界各國再談判貿易協議，而當被問到英國是否已準備好犧牲與中國的自由貿易協議以維護英國的價值，藍韜文稱：「我們（為BNO持有人來英鋪路），並不是着眼於自由貿易協議或類似的東西，我們是基於道德原因和國際立場信守責任，這很重要。」

藍韜文稱英方會繼續與中國對話：「我們並不是在威脅甚麼，我們只是指出中方違反白紙黑字的《中英聯合聲明》，我們是期望中國信守他們的責任。」

藍韜文又指：「我認為（英方）和其國際夥伴應該給予中國喘息的空間，讓他們看看（推行「港版國安法」）是否正確的舉動。」他指有必要的話，倫敦方面會與盟友商議進一步行動。

另外，英國首相約翰遜說亦在周三的新冠肺炎疫情發布上談到「港版國安法」的問題，他稱有關的立法建議，有可能違反《中英聯合聲明》，而英方希望向港人伸出「友誼、支持和忠誠之手」。