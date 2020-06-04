探射燈：區會告示板冇更新欠保養

灣仔區議會告示板保養失當，部分透明膠片因損耗和塗污而無法看清內容。

全港各區均設立區議會告示板，方便市民獲得區議會資訊，但不少告示板卻日久失修，板內告示久未更新，變相作廢，其中灣仔區是重災區。該區內部分區議會告示板殘舊，有透明膠片更已損耗至無法觀看。區議員批評民政事務總署疏於保養，令議員喪失與公眾溝通的渠道。

灣仔區共有15塊告示板分布於區內不同地點，其中有逾70%告示板為2001年前興建並沿用至今。當區區議員楊雪盈指區內告示板保養失當，不少因損耗和塗污而面目全非，無法看清內容；部分告示板的資訊則未有及時更新，資訊嚴重落後，區議員無法利用告示板與公眾溝通。

民政事務總署回覆議員查詢時表示，承辦商會定期為相關告示板進行清洗，署方亦會定期更新告示板內容。但楊雪盈對此十分質疑，因署方代表在會議上無法回應所謂「定期」即多久會更新及清潔，「我肯定佢有清潔呀，因為有撥到清潔費，但清潔成效並唔顯著。」她認為署方處理問題仍有改善空間，並建議可讓地區團體張貼社區事項。

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