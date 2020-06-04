探射燈：港休憩地不及亞洲大城市一半

沙安街的一幅被劃為休憩用途的土地閒置20年未有發展。

本港土地資源緊絀，疫情後不少人到公園呼吸新鮮空氣，亦往往人頭湧湧。有調查顯示，本港市區人均休憩用地面積只有約2.7平方米，不及其他亞洲主要城市一半。惟多幅已改劃作休憩用途的土地閒置多年未發展，有地區人士批評地政總署「不發展不管理」，浪費土地之餘亦造成環境問題。

馬鞍山沙安街近利安邨入口有一幅約6000平方米的閒置土地，早於20年前被改劃為休憩用地，但閒置多年未有發展，現由地政總署管轄。惟該署欠缺管理，導致雜草叢生，蚊患嚴重，早年更出現非法耕種等問題。港島堅尼地城泳池舊址亦荒廢多年，居民不時投訴該範圍布滿枯枝，夏天孳生蚊蟲，造成環境衞生問題。

「嗰度嘅蚊患問題日日都有街坊投訴！」沙田區區議員麥潤培狠批，地政總署只在土地範圍擺放更亭和管理員，卻完全無所作為，亦缺乏完善的管理方案，枯樹和滅蚊工作沒有時間表，「永遠都係踢一踢，先郁一郁」。他希望盡快研究發展方案，最理想保留原始生態面貌，為居民提供休憩空間，交由康文署管理，不要浪費珍貴土地資源。

地政總署發言人指，截至今年5月，可供申請作短期用途的臨時空置政府用地共有906幅（包括47所空置校舍），2015年4月至去年底，共批出24短期租約供非政府機構或社區團體使用，涵蓋多個用途。馬鞍山沙安街空置政府土地由沙田地政處管理，未接獲相關部門提出永久撥地申請的發展通知。堅尼地城蒲飛徑的空置政府土地由港島西及南區地政處管理，沒有收到團體或市民把有關土地發展作休憩用途的申請。

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